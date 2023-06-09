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Макаров Георгий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1934

Дата смерти

10.09.87

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.09.87
Рождение
16.10.1934

Отец: не указан

Мать: Топычканова Вера Александровна

Рождение ребёнка
02.03.1954

Дочь: Стригунова Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Незговорова Елена Викторовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.03.1955

Дочь: Золотухина Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Незговорова Елена Викторовна