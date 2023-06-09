Макаров Георгий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1934
Дата смерти10.09.87
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.09.87
Рождение
16.10.1934
Отец: не указан
Рождение ребёнка
02.03.1954
Дочь: Стригунова Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Незговорова Елена Викторовна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.03.1955
Дочь: Золотухина Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Незговорова Елена Викторовна