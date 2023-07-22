Прохорова Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прохоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Николай Иванович
Отец ребёнка: Прохоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Прохоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван Иванович
Смерть
Неизвестно