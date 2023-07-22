Прохорова Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Иван Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Николай Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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