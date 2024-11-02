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Соколов Петр Иванович

Место рождения

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Соколов Иван Андреев

Мать: Соколова Елена Петрова

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Лидия Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
05.02.1914

Жена: Евдокия Васильевна

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
мои записи из метрик в тетради
Рождение ребёнка
27.06.1915

Сын: Соколов Петр Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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