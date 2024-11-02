Соколов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Соколов Иван Андреев
Мать: Соколова Елена Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Лидия Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
05.02.1914
Жена: Евдокия Васильевна
мои записи из метрик в тетради
Рождение ребёнка
27.06.1915
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно