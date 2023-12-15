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Перевалов Филипп Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1906

Дата смерти

01.01.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1906

Отец: Перевалов Александр

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перевалова Маргарита Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перевалова Маргарита Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевалова Маргарита Евгеньевна

Смерть
01.01.1980
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