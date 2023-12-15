Перевалов Филипп Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1906
Дата смерти01.01.1980
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1906
Отец: Перевалов Александр
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перевалова Маргарита Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перевалова Маргарита Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1980