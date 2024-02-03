Энгельгардт Рудольф Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт Рудольф Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1954 г.р.

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махалкина Мария Александровна

Каменецкий, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Махалкин Евгений Рудольфович

Мать ребёнка: Махалкина Мария Александровна

Каменецкий, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махалкина Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
Каменецкий, Узловский муниципальный район, Тульская область
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