Энгельгардт Рудольф Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махалкина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Махалкин Евгений Рудольфович
Мать ребёнка: Махалкина Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно