Колюбакин Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Колюбакин Никита
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Колюбакина Варвара
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ювачева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Колюбакина Варвара
Саратовская губерния,Россия
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Колюбакина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колюбакин Леонид Иванович
Мать ребёнка: Колюбакина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колюбакина Варвара
Работа или профессия
Неизвестно
губернский секретарь
Смерть
1884