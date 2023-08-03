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Колюбакин Иван Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Колюбакин Никита

Мать: Колюбакина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Колюбакина Варвара

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ювачева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Колюбакина Варвара

Саратовская губерния,Россия
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Колюбакина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колюбакин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Колюбакина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колюбакина Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
губернский секретарь
Смерть
1884
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