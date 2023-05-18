Шальнов Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шальнов Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Шальнова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
С 1925 по 1927
Мать ребёнка: Шальнова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
09.09.1928
Сын: Шальнов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Шальнова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Никитина Олимпиада Анатольевна
Мать ребёнка: Шальнова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Шальнов Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Шальнова Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1941
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область