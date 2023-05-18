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Шальнов Анатолий Алексеевич

Место рождения

Горышкино, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Горышкино, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шальнов Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Шальнова Татьяна Степановна

Горышкино, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
С 1925 по 1927

Сын: Шальнов Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Шальнова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
09.09.1928

Сын: Шальнов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Шальнова Татьяна Степановна

Горышкино, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Никитина Олимпиада Анатольевна

Мать ребёнка: Шальнова Татьяна Степановна

Горышкино, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Шальнов Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Шальнова Татьяна Степановна

Горышкино, Перевозский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шальнова Татьяна Степановна

Смерть
?.10.1941
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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