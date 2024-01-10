(Ахмадеева) Фатиха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1922
Отец ребёнка: Мугатаров Акмалетдин Мулла Сагитдинови
д. Кармалы БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мугатаров Габдельфарит Акмалетдинович
Отец ребёнка: Мугатаров Акмалетдин Мулла Сагитдинови
д. Старо-Турбаслы ныне Иглинский район Республики Башкортостан.
Смерть
Неизвестно