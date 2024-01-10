(Ахмадеева) Фатиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ахмадеева) Фатиха

(Ахмадеева) Фатиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1922

Сын: Мугатаров Мухаметсагит

Отец ребёнка: Мугатаров Акмалетдин Мулла Сагитдинови

д. Кармалы БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мугатаров Габдельфарит Акмалетдинович

Отец ребёнка: Мугатаров Акмалетдин Мулла Сагитдинови

д. Старо-Турбаслы ныне Иглинский район Республики Башкортостан.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close