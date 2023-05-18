(Един) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Един) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалик Николай Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалик Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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