Борисова (Осипенкова) Ольга Михайлова
Место рожденияд. Буда-Завод, Смоленская губерния
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Дарья Емельяновна
д. Буда-Завод, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Борисов Николай Васильевич
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно