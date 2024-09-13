Борисова (Осипенкова) Ольга Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Осипенкова) Ольга Михайлова

Место рождения

д. Буда-Завод, Смоленская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Дарья Емельяновна

Мать: Осипенков Михаил Федорович

д. Буда-Завод, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Борисов Николай Васильевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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