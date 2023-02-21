Первушкин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1998
Дочь: Елисеева Алина Алексеевна
Мать ребёнка: Первушкина Елена Владимировна
Рождение ребёнка
23.07.2007
Дочь: Первушкина Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Первушкина Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно