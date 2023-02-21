Первушкин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушкин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1998

Дочь: Елисеева Алина Алексеевна

Мать ребёнка: Первушкина Елена Владимировна

Рождение ребёнка
23.07.2007

Дочь: Первушкина Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Первушкина Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первушкина Елена Владимировна

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