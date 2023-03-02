Попова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.12.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1937 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1937

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Попов Василий

Рождение ребёнка
05.08.1946

Сын: Попов Михаил

Отец ребёнка: Михаил

Ангрен
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Василий

Смерть
08.12.1963
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