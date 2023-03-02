Попова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.12.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1937
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
05.08.1946
Сын: Попов Михаил
Отец ребёнка: Михаил
Ангрен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Василий
Смерть
08.12.1963