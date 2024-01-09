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Щербак Роман Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Около 1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Щербак Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Щербак Василий Романович

Мать ребёнка: Щербак Христина Петровна

Петрополье, Харківська область
Рождение ребёнка
23.10.1926

Дочь: Якубовская Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Щербак Христина Петровна

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Чмиль Мария Романовна

Мать ребёнка: Щербак Христина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Щербак Николай Романович

Мать ребёнка: Щербак Христина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербак Христина Петровна

Смерть
Около 1978
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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