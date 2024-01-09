Щербак Роман Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиОколо 1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Щербак Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Щербак Христина Петровна
Петрополье, Харківська область
Рождение ребёнка
23.10.1926
Дочь: Якубовская Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Щербак Христина Петровна
Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Чмиль Мария Романовна
Мать ребёнка: Щербак Христина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Щербак Христина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербак Христина Петровна
Смерть
Около 1978
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область