Филиппова (Сомова) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Сомова) Анастасия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

07.11.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Николай

Мамадышский р-н
Смерть
07.11.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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