Филиппова (Сомова) Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти07.11.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Николай
Мамадышский р-н
Смерть
07.11.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость