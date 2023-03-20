Суркова Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шуткин Павел Викторович
Мать: Шуткина Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
02.02.2012
Дочь: Суркова София Станиславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.11.2014
Сын: Сурков Фёдор Станиславович
Отец ребёнка: Сурков Станислав Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно