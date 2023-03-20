Суркова Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шуткин Павел Викторович

Мать: Шуткина Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
02.02.2012

Дочь: Суркова София Станиславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.11.2014

Сын: Сурков Фёдор Станиславович

Отец ребёнка: Сурков Станислав Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков Станислав Владимирович

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