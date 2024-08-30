Ручьевский Прокопий Архипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Ручьевский Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Ручьевская Варвара Петровна
Рождение ребёнка
05.02.1833
Дочь: Ручьевская Агафья Прокопьевна
Мать ребёнка: Ручьевская Варвара Петровна
Рождение ребёнка
13.08.1838
Дочь: (Ручьевская) Наталья Прокопьевна
Мать ребёнка: Ручьевская Варвара Петровна
Смерть
После 1860