Ручьевский Прокопий Архипович Около 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ручьевский Прокопий Архипович

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручьевская Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Ручьевский Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Ручьевская Варвара Петровна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1833

Дочь: Ручьевская Агафья Прокопьевна

Мать ребёнка: Ручьевская Варвара Петровна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
13.08.1838

Дочь: (Ручьевская) Наталья Прокопьевна

Мать ребёнка: Ручьевская Варвара Петровна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
После 1860
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

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