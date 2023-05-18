Rodniansky Benzion
Место рождения
Дата рождения24.09.1894
Дата смерти04.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1894
Отец: Rodniansky Borukh
Мать: Rodniansky Rachel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мира Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.08.1971
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва