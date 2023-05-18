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Rodniansky Benzion

Место рождения

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

24.09.1894

Дата смерти

04.08.1971

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1894

Отец: Rodniansky Borukh

Мать: Rodniansky Rachel

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мира Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.08.1971
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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