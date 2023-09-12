Волкова (Волкова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Волкова) Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Волков Ефим Иванович

Мать: Волкова Наталья Федорова

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