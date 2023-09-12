Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Волкова (Волкова) Мария Ефимовна
Волкова (Волкова) Мария Ефимовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Пол
Женский
Отец
Волков Ефим Иванович
1889 г.р.
Мать
Волкова Наталья Федорова
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Волков Ефим Иванович
Мать:
Волкова Наталья Федорова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия