Пигилев Исак (Исачко) Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигилев Исак (Исачко) Никифоров

Место рождения

займище вновь против Ямного починка за речкою Курчюмом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Пигилев Никифор (Микифорко) Иванов

Мать: не указана

займище вновь против Ямного починка за речкою Курчюмом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище вновь против Ямного починка за речкою Курчюмом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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