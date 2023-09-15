Аксёнова (Биктимирова) Юлия Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова (Биктимирова) Юлия Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1991

Отец: Биктимиров Вячеслав Раянович

Мать: Биктимирова Ирина Вячеславна

Рождение ребёнка
10.08.2012

Сын: Аксёнов Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
01.07.2015

Дочь: Аксёнова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
14.09.2020

Дочь: Аксёнова Вероника Алексеевна

Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Алексей Юрьевич

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