Аксёнова (Биктимирова) Юлия Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1991
Рождение ребёнка
10.08.2012
Сын: Аксёнов Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
01.07.2015
Дочь: Аксёнова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
14.09.2020
Дочь: Аксёнова Вероника Алексеевна
Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно