Степан Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смерти1860 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Спиридон Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Степанова
Мать ребёнка: Матрена Николаева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Степанова
Мать ребёнка: Матрена Николаева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Емельян Федоров
Мать ребёнка: не указана
приёмышЪ ЦГАСО Ф. 678, о. 1, д. 468, лл.31об-32 Семейные рекрутские списки 1864 Семейный список Самарской губернии Бугульминского уезда Борисоглебской волости, деревни Нового Маклауша 1864 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Николаева
Смерть
1860 ст.
ЦГАСО Ф. 678, о. 1, д. 468, лл.31об-32 Семейные рекрутские списки 1864 Семейный список Самарской губернии Бугульминского уезда Борисоглебской волости, деревни Нового Маклауша 1864 года