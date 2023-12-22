Степан Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Спиридонов

Степан Спиридонов

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

1860 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Спиридон Павлов

Мать: не указана

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Степанова

Мать ребёнка: Матрена Николаева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Степанова

Мать ребёнка: Матрена Николаева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Емельян Федоров

Мать ребёнка: не указана

приёмышЪ ЦГАСО Ф. 678, о. 1, д. 468, лл.31об-32 Семейные рекрутские списки 1864 Семейный список Самарской губернии Бугульминского уезда Борисоглебской волости, деревни Нового Маклауша 1864 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Николаева

Смерть
1860 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф. 678, о. 1, д. 468, лл.31об-32 Семейные рекрутские списки 1864 Семейный список Самарской губернии Бугульминского уезда Борисоглебской волости, деревни Нового Маклауша 1864 года
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close