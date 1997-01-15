Щербакова (Шушарина) Галина Самигулловна 28.10.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербакова (Шушарина) Галина Самигулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1958

Дата смерти

15.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЛЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Леонид Серафимович

Рождение ребёнка
17.11.1984

Сын: Щербакова Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Щербаков Леонид Серафимович

г. Игарка
Рождение ребёнка
24.03.1987

Сын: Щербаков Николай Леонидович

Отец ребёнка: Щербаков Леонид Серафимович

г. Игарка
Рождение ребёнка
19.07.1988

Дочь: Щербакова Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Щербаков Леонид Серафимович

г. Игарка
Рождение ребёнка
16.05.1991

Сын: Щербаков Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Щербаков Леонид Серафимович

г. Игарка
Смерть
15.01.1997

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