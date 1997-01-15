Щербакова (Шушарина) Галина Самигулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1958
Дата смерти15.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1984
Сын: Щербакова Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Щербаков Леонид Серафимович
г. Игарка
Рождение ребёнка
24.03.1987
Сын: Щербаков Николай Леонидович
Отец ребёнка: Щербаков Леонид Серафимович
г. Игарка
Рождение ребёнка
19.07.1988
Дочь: Щербакова Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Щербаков Леонид Серафимович
г. Игарка
Рождение ребёнка
16.05.1991
Сын: Щербаков Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Щербаков Леонид Серафимович
г. Игарка
Смерть
15.01.1997