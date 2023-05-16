Зайцева (Моисеева) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Моисеева) Светлана Петровна

Место рождения

Ulitsa Patsayeva, , , Penza, Penzenskaya oblast' Russian Federation

Дата рождения

20.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1961

Отец: Моисеев Пётр Егорович

Мать: Моисеева Пелагея Артёмовна

Ulitsa Patsayeva, , , Penza, Penzenskaya oblast' Russian Federation
Рождение ребёнка
08.01.1982

Сын: Зайцев Станислав Сергеевич

Отец ребёнка: Зайцев Сергей

Рождение ребёнка
21.03.1987

Дочь: Лисовская Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Зайцев Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
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