Зайцева (Моисеева) Светлана Петровна
Место рожденияUlitsa Patsayeva, , , Penza, Penzenskaya oblast' Russian Federation
Дата рождения20.06.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1961
Отец: Моисеев Пётр Егорович
Ulitsa Patsayeva, , , Penza, Penzenskaya oblast' Russian Federation
Рождение ребёнка
08.01.1982
Сын: Зайцев Станислав Сергеевич
Отец ребёнка: Зайцев Сергей
Рождение ребёнка
21.03.1987
Дочь: Лисовская Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Зайцев Сергей
Работа или профессия
Неизвестно