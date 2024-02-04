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Бурдастых (Бурдастых) ?
Бурдастых (Бурдастых) ?
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Пол
Женский
Отец
Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович
1851 г.р.
Мать
Бурдастых ?
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович
Мать:
Бурдастых ?
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