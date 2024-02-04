Бурдастых (Бурдастых) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдастых (Бурдастых) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович

Мать: Бурдастых ?

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