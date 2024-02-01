Протасова Анастасия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Протасова Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Протасов Иосиф Захарович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Протасов Даниил Иосифович
Отец ребёнка: Протасов Иосиф Захарович
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Протасов Иосиф Захарович
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Протасова Марфа Иосифовна
Отец ребёнка: Протасов Иосиф Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно