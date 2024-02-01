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Протасова Анастасия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Протасова Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: Протасов Иосиф Захарович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Протасов Даниил Иосифович

Отец ребёнка: Протасов Иосиф Захарович

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Протасов Потап Иосифович

Отец ребёнка: Протасов Иосиф Захарович

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Протасова Марфа Иосифовна

Отец ребёнка: Протасов Иосиф Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасов Иосиф Захарович

Смерть
Неизвестно
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