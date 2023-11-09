Фещенко Андрей Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1913
Дата смерти06.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1913
Получение воинского звания/чина
04.11.1938
Младший лейтенант
Получение воинского звания/чина
09.04.1940
Лейтенант
Получение воинского звания/чина
12.08.1942
Капитан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фещенко Нина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.07.1942
Киров, город Киров, Кировская область
Информация:капитан, погиб: Кировский р н. Месторасположение захоронения (памятника) г. Киров, ул. Красный Бор (Кировский район) Место захоронения Братская могила