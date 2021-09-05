Каурцева (Шмырева) Ольга Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Около 1942, Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Супруги
Каурцев Сергей Николаевич05.07.1872 ст. г.р.
Дети
Каурцев Константин Сергеевич05.04.1925 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1924
Рождение ребёнка
05.04.1925
Сын: Каурцев Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Каурцев Сергей Николаевич
Смерть
Около 1942