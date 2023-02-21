Каурцева (Шмырева) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1924
Отдел записей актов гражданского состояния при Кучкинском волисполкоме за 1924-й год, ф.р-2854, оп.6, д.293,л 0001
Рождение ребёнка
05.04.1925
Сын: Каурцев Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Каурцев Сергей Николаевич
Актовая книга о рождении Кучкинского сельского совета Пензенского уезда, Пензенской губернии за 1925 г под номером 116, ф.р.- 2854, оп. 6, д.294, лл. 34об.-35.
Смерть
Около 1942