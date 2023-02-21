Каурцева (Шмырева) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каурцева (Шмырева) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1924

Муж: Каурцев Сергей Николаевич

Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Кучкинском волисполкоме за 1924-й год, ф.р-2854, оп.6, д.293,л 0001
Рождение ребёнка
05.04.1925

Сын: Каурцев Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Каурцев Сергей Николаевич

Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Актовая книга о рождении Кучкинского сельского совета Пензенского уезда, Пензенской губернии за 1925 г под номером 116, ф.р.- 2854, оп. 6, д.294, лл. 34об.-35.
Смерть
Около 1942
Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
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