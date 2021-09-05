Каурцева (Шмырева) Ольга Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каурцева (Шмырева) Ольга Ивановна

Автор
СФ
Фельдман С.

женский, родилась Неизвестно

умерла Около 1942, Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Супруги
Каурцев Сергей Николаевич05.07.1872 ст. г.р.
Дети
Каурцев Константин Сергеевич05.04.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1924

Муж: Каурцев Сергей Николаевич

Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Отдел записей актов гражданского состояния при Кучкинском волисполкоме за 1924-й год, ф.р-2854, оп.6, д.293,л 0001

Рождение ребёнка
05.04.1925

Сын: Каурцев Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Каурцев Сергей Николаевич

Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Актовая книга о рождении Кучкинского сельского совета Пензенского уезда, Пензенской губернии за 1925 г под номером 116, ф.р.- 2854, оп. 6, д.294, лл. 34об.-35.

Смерть
Около 1942
Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

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