Цыганова (Блинкова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Блинкова) Клавдия

Место рождения

Комаровка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.04.1939

Дата смерти

16.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1939

Отец: Блинков Андрей

Мать: Блинкова Анастасия Федоровна

Комаровка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1960

Дочь: Шибкова Светлана

Отец ребёнка: Цыганов Алексей Егорович

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.01.2022
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Северное (Ишеевское) кладбище, ул. Кинологическая, 3, Ульяновск, Ульяновская обл., 433306
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