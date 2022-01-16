Цыганова (Блинкова) Клавдия
Место рождения
Дата рождения25.04.1939
Дата смерти16.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1939
Отец: Блинков Андрей
Рождение ребёнка
02.08.1960
Дочь: Шибкова Светлана
Отец ребёнка: Цыганов Алексей Егорович
Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.01.2022
Похороны
Неизвестно
Северное (Ишеевское) кладбище, ул. Кинологическая, 3, Ульяновск, Ульяновская обл., 433306