Погонщикова Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погонщикова Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1913 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погонщиков Иван Гаврилович

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1913

Дочь: Погонщикова Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Погонщиков Иван Гаврилович

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
МК Покровской Надпорожской церкви Белозерского уезда Новгородской губ,Ф.496 Оп.50,Д.115на 369 л.за 1911-1917 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погонщиков Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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