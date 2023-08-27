Погонщикова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погонщиков Иван Гаврилович
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1913
Дочь: Погонщикова Елисавета Ивановна
Отец ребёнка: Погонщиков Иван Гаврилович
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
МК Покровской Надпорожской церкви Белозерского уезда Новгородской губ,Ф.496 Оп.50,Д.115на 369 л.за 1911-1917 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно