(Кирпичникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кирпичникова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Кирпичников Александр

Мать: ?

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