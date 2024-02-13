Борщёва Клавдия Парфентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщёва Клавдия Парфентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борщёв Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борщёва Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Борщёв Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борщёв Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Староватова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Борщёв Николай Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1942

Дочь: Пустовалова Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Борщёв Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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