Иванов Ярослав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Ярослав

Иванов Ярослав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Милана Ярославовна

Мать ребёнка: Иванова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ангелина Ярославовна

Мать ребёнка: Иванова Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Сергеевна

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