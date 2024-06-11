Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Башмаков Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернышева) Феодора Потапова
Отец ребёнка: Чернышев Потап Андреев
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Чернышева) Февронья Потапова
Отец ребёнка: Чернышев Потап Андреев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Чернышев Григорий Потапов
Отец ребёнка: Чернышев Потап Андреев
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Чернышев Потап Андреев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Чернышева) Евдокея Потапова
Отец ребёнка: Чернышев Потап Андреев
Смерть
Неизвестно