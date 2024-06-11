Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова

Место рождения

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Башмаков Антон

Мать: не указана

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернышева) Феодора Потапова

Отец ребёнка: Чернышев Потап Андреев

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Чернышева) Февронья Потапова

Отец ребёнка: Чернышев Потап Андреев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Чернышев Григорий Потапов

Отец ребёнка: Чернышев Потап Андреев

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Чернышев Стефан Потапов

Отец ребёнка: Чернышев Потап Андреев

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Чернышева) Евдокея Потапова

Отец ребёнка: Чернышев Потап Андреев

Смерть
Неизвестно

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