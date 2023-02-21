Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Киселев Дементий Тимофеев

Отец ребёнка: Киселев Тимофей Григорьев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Киселев Самсон Тимофеев

Отец ребёнка: Киселев Тимофей Григорьев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Киселев Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Киселев Тимофей Григорьев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Киселев Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Киселев Тимофей Григорьев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Тимофей Григорьев

Смерть
Неизвестно
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