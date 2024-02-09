Щёлков Павел Юрьевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1979
Отец: Щёлков Юрий Васильевич
Мать: Федина Ольга
Военная служба
С 1998 по 2000
Москва, город федерального значения Москва
Служил в дивизии «Дзержинского» ОДОН (военная часть №3179, 1 полк)– отдельная дивизия оперативного назначения внутренних войск в Москве. Во время службы закончил сержантскую школу, получил военную про... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.2002
Мать ребёнка: Щёлкова Валентина
Рождение ребёнка
14.03.2003
Дочь: Щёлкова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Щёлкова Валентина
Участие в бою
2004
Ездил в командировку в Чеченскую республику, город Аргун, где участвовал в контртеррористических операциях.
Военная награда
2004
Был награждён медалью МВД России «За доблесть в службе», нагрудными знаками и благодарственными письмами.
Работа или профессия
После 2004
После закрытия поста КПМ «Рубеж», перевели в отдельный областной батальон ДПС. И уже там продолжил бороться с правонарушителями и преступниками. И днём и ночью, в жару и в мороз, в дождь и в снег не п... Показать все
Образование
С ?.09.2006 по ?.06.2010
Уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений». Факультет: Социально-экономический. Кафедра: Эко... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.2014
Дочь: Щёлкова София Павловна
Мать ребёнка: Щёлкова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щёлкова Валентина
Работа или профессия
Неизвестно
Поступил на службу в милицию. Работая инспектором ДПС на посту КПМ «Рубеж», он пресекал нарушения ПДД, выявлял и задерживал транспортные средства, находящиеся в розыске, выявлял незаконную перевозку н... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
После 22 лет службы в МВД России вышел на пенсию и сейчас работает в школе №2, чему рады и дети, и учителя.
Военная награда
Неизвестно
За время службы награждался множеством благодарственных писем, нагрудных знаков и четырьмя медалями МВД России.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старший лейтенант полиции и в должности старшего инспектора ДПС.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старшина.