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Щёлков Павел Юрьевич

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

20.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1979

Отец: Щёлков Юрий Васильевич

Мать: Федина Ольга

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Военная служба
С 1998 по 2000
Москва, город федерального значения Москва
Служил в дивизии «Дзержинского» ОДОН (военная часть №3179, 1 полк)– отдельная дивизия оперативного назначения внутренних войск в Москве. Во время службы закончил сержантскую школу, получил военную про... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.2002

Сын: Щёлков Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Щёлкова Валентина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.03.2003

Дочь: Щёлкова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Щёлкова Валентина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Участие в бою
2004
Аргун, город Аргун, Чеченская Республика
Ездил в командировку в Чеченскую республику, город Аргун, где участвовал в контртеррористических операциях.
Военная награда
2004
Аргун, город Аргун, Чеченская Республика
Был награждён медалью МВД России «За доблесть в службе», нагрудными знаками и благодарственными письмами.
Работа или профессия
После 2004
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
После закрытия поста КПМ «Рубеж», перевели в отдельный областной батальон ДПС. И уже там продолжил бороться с правонарушителями и преступниками. И днём и ночью, в жару и в мороз, в дождь и в снег не п... Показать все
Образование
С ?.09.2006 по ?.06.2010
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений». Факультет: Социально-экономический. Кафедра: Эко... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.2014

Дочь: Щёлкова София Павловна

Мать ребёнка: Щёлкова Валентина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёлкова Валентина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Поступил на службу в милицию. Работая инспектором ДПС на посту КПМ «Рубеж», он пресекал нарушения ПДД, выявлял и задерживал транспортные средства, находящиеся в розыске, выявлял незаконную перевозку н... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
После 22 лет службы в МВД России вышел на пенсию и сейчас работает в школе №2, чему рады и дети, и учителя.
Военная награда
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
За время службы награждался множеством благодарственных писем, нагрудных знаков и четырьмя медалями МВД России.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старший лейтенант полиции и в должности старшего инспектора ДПС.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старшина.
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