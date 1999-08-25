Аймалетдинова (Хамидуллина) Алия
Место рожденияАктуково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.08.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Актуково
Рождение ребёнка
07.01.1951
Дочь: Алимова Рашида 1 Жена
Отец ребёнка: Аймалетдинов Ахмед
Актуково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аймалетдинов Ахмед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аймалетдинов Равиль
Отец ребёнка: Аймалетдинов Ахмед
Смерть
25.08.1999
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
Актуково