Аймалетдинова (Хамидуллина) Алия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аймалетдинова (Хамидуллина) Алия

Место рождения

Актуково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.08.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Актуково
Рождение ребёнка
07.01.1951

Дочь: Алимова Рашида 1 Жена

Отец ребёнка: Аймалетдинов Ахмед

Актуково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аймалетдинов Ахмед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аймалетдинов Равиль

Отец ребёнка: Аймалетдинов Ахмед

Смерть
25.08.1999
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
Актуково
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