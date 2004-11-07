Елизаров Геннадий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1938
Дата смерти07.11.2004
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1938
Бракосочетание
21.12.1963
Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1964
Дочь: Синицына Наталия Геннадиевна
Мать ребёнка: Елизарова Людмила Ивановна
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.12.1977
Сын: Елизаров Дмитрий Геннадиевич
Мать ребёнка: Елизарова Людмила Ивановна
Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
07.11.2004