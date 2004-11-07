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Елизаров Геннадий Георгиевич

Место рождения

Карабаново, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

10.10.1938

Дата смерти

07.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1938

Отец: Елизаров Георгий Григорьевич

Мать: Елизарова Любовь Михайловна

Карабаново, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
21.12.1963

Жена: Елизарова Людмила Ивановна

Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1964

Дочь: Синицына Наталия Геннадиевна

Мать ребёнка: Елизарова Людмила Ивановна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.12.1977

Сын: Елизаров Дмитрий Геннадиевич

Мать ребёнка: Елизарова Людмила Ивановна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
07.11.2004
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