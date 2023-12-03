Рунков Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРунков Александр Викторович

Рунков Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1977

Отец: Рунков Виктор Михайлович

Мать: Рункова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
10.03.2000

Сын: Рунков Александр Александрович

Мать ребёнка: Рункова-Школьная Марина Игоревна

Рождение ребёнка
02.03.2003

Сын: Рунков Никита Алекандрович

Мать ребёнка: Рункова-Школьная Марина Игоревна

Рождение ребёнка
23.12.2006

Сын: Рунков Данила Александрович

Мать ребёнка: Романова Екатерина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close