Рунков Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1977
Отец: Рунков Виктор Михайлович
Мать: Рункова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.2000
Сын: Рунков Александр Александрович
Мать ребёнка: Рункова-Школьная Марина Игоревна
Рождение ребёнка
02.03.2003
Сын: Рунков Никита Алекандрович
Мать ребёнка: Рункова-Школьная Марина Игоревна
Рождение ребёнка
23.12.2006
Сын: Рунков Данила Александрович
Мать ребёнка: Романова Екатерина Николаевна