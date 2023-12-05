Солдатова (Филлипова) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1980
Отец: не указан
Мать: Филлипова Юрате Повило
Рождение ребёнка
21.02.2001
Сын: Солдатов Николай Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: не указан