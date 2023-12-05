Солдатова (Филлипова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Филлипова) Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1980

Отец: не указан

Мать: Филлипова Юрате Повило

Рождение ребёнка
21.02.2001

Сын: Солдатов Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: не указан

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