Ивонин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Ивонин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1939
Сын: Ивонин Николай Александрович
Мать ребёнка: Ивонина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1944
Сын: Ивонин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ивонина Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961