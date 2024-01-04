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Ивонин Александр Васильевич

Место рождения

Овчинниково, Косихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ивонин Василий

Мать: не указана

Овчинниково, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.10.1939

Сын: Ивонин Николай Александрович

Мать ребёнка: Ивонина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1944

Сын: Ивонин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ивонина Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивонина Екатерина Ивановна

Смерть
1961
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