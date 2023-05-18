Антип Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антип Терентьев

Место рождения

Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Терентий Дементьев

Мать: Марфа Кириллова

Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Севастьян Антипов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Федор Антипович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Иммануил Антипов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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