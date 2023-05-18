Антип Терентьев
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Терентий Дементьев
Мать: Марфа Кириллова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Севастьян Антипов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Федор Антипович
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иммануил Антипов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно