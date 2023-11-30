Золотова Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Егор Максимович
Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Афонасий Максимович
Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Федор Максимович
Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Назар Максимов
Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Яков Максимович
Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1858