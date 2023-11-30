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Золотова Матрона Ивановна

Место рождения

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Егор Максимович

Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Афонасий Максимович

Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Федор Максимович

Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Назар Максимов

Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Яков Максимович

Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Максим Захарович

Место жительства
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1850 и 1858
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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