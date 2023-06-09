(Карпова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888 ст.
Отец: Карпов Иван Алексеевич
Мать: не указана
Восприемник
02.11.1902 ст.
Афанасьевская церковь 02.11.1902 Пригородние жители Анемподист Георгиевич Чамров Пригородние жители отец крестьянин Георгий Александрович Чамров Пригородние жители мать жена Мария Ивановна Гдов м... Показать все
Восприемник
24.11.1902 ст.
Афанасьевская церковь 24.11.1902 Подгородние жители Николай Конастантинович Чамров Подгородние жители отец крестьянин Константин Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Мария Алексеевна ... Показать все
Смерть
Неизвестно