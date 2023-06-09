(Карпова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карпова) Анна Ивановна

Место рождения

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888 ст.

Отец: Карпов Иван Алексеевич

Мать: не указана

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
02.11.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 02.11.1902 Пригородние жители Анемподист Георгиевич Чамров Пригородние жители отец крестьянин Георгий Александрович Чамров Пригородние жители мать жена Мария Ивановна Гдов м... Показать все
Восприемник
24.11.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.11.1902 Подгородние жители Николай Конастантинович Чамров Подгородние жители отец крестьянин Константин Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Мария Алексеевна ... Показать все
Смерть
Неизвестно