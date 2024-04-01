Тамара
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Malykh Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игорь
Отец ребёнка: Malykh Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Отец ребёнка: Malykh Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Malykh Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Malykh Юрий
Работа или профессия
Неизвестно