Мгалоблишвили Гиви
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1950
Дата смерти03.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сочи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2017