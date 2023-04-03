Кальченко Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1890
Сын: Кальченко Мефодий Николаевич
Мать ребёнка: Кальченко Наталия Леонтиевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кальченко Илья Николаевич
Мать ребёнка: Кальченко Фекла Давидовна
Рождение ребёнка
21.01.1897
Сын: Кальченко Мануил Николаевич
Мать ребёнка: Кальченко Фекла Давидовна
Рождение ребёнка
02.01.1900
Дочь: Кальченко Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Кальченко Фекла Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно