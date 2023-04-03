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Кальченко Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальченко Максим Игнатиевич

Мать: Кальченко Анна Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1890

Сын: Кальченко Мефодий Николаевич

Мать ребёнка: Кальченко Наталия Леонтиевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кальченко Илья Николаевич

Мать ребёнка: Кальченко Фекла Давидовна

Рождение ребёнка
21.01.1897

Сын: Кальченко Мануил Николаевич

Мать ребёнка: Кальченко Фекла Давидовна

Рождение ребёнка
02.01.1900

Дочь: Кальченко Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Кальченко Фекла Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Фекла Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Наталия Леонтиевна

Смерть
Неизвестно
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