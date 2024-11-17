Перевалов Кондратий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1829 ст.
ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 52 слайд, двор 152 - ему 10 лет, значит родился ок 1829 в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 ему 24 года, значит родился ок 1836 г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баженова Анна Прохорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевалов Иван Кондратьев
Мать ребёнка: Баженова Анна Прохорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевалов Афанасий Кондратьев
Мать ребёнка: Баженова Анна Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Дочь: Гниушева (Перевалова) Феодосия Кондратьева
Мать ребёнка: Баженова Анна Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Сын: Перевалов Дмитрий Кондратьев
Мать ребёнка: Баженова Анна Прохорова
Мангиртуйское селение
возраст примерно вычеслен согласно МУ Еланскй церкви 1881 ГАЗК 282-1-2615
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Перевалов Прокопий Кондратьев
Мать ребёнка: Баженова Анна Прохорова
Смерть
Неизвестно