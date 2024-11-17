Перевалов Кондратий Федоров Около 1829 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Перевалов Кондратий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Перевалов Федор Кононов

Мать: Перевалова Параскева Кирилова

ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 52 слайд, двор 152 - ему 10 лет, значит родился ок 1829 в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 ему 24 года, значит родился ок 1836 г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова Анна Прохорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевалов Иван Кондратьев

Мать ребёнка: Баженова Анна Прохорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевалов Афанасий Кондратьев

Мать ребёнка: Баженова Анна Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Дочь: Гниушева (Перевалова) Феодосия Кондратьева

Мать ребёнка: Баженова Анна Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Сын: Перевалов Дмитрий Кондратьев

Мать ребёнка: Баженова Анна Прохорова

Мангиртуйское селение
возраст примерно вычеслен согласно МУ Еланскй церкви 1881 ГАЗК 282-1-2615
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Перевалов Прокопий Кондратьев

Мать ребёнка: Баженова Анна Прохорова

Смерть
Неизвестно

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