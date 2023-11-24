Бабкин Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабкин Илья Тимофеевич
Мать: Бабкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно