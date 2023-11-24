Бабкин Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабкин Илья Тимофеевич

Мать: Бабкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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