Зиновьева Степанида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева Степанида Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Зиновьев Константин Леонтьевич

Мать: Зиновьева Орина Степановна

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