Зотова (Горинова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Горинова) Екатерина Федоровна

Место рождения

Алфимово, Россия

Дата рождения

08.01.1929

Дата смерти

11.07.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1929

Отец: Горинов Федор Павлович

Мать: Горинова Евдокия Лаврентьевна

Алфимово, Россия
Бракосочетание
28.10.1960

Муж: Зотов Виктор Григорьевич

г. Москва
Рождение ребёнка
21.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Виктор Григорьевич

г. Москва
Рождение ребёнка
07.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Виктор Григорьевич

г. Москва
Смерть
11.07.1998
г. Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
20 а, Деловая улица, Южный административный округ, Москва, Россия
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