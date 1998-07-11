Зотова (Горинова) Екатерина Федоровна
Место рожденияАлфимово, Россия
Дата рождения08.01.1929
Дата смерти11.07.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1929
Алфимово, Россия
Бракосочетание
28.10.1960
г. Москва
Рождение ребёнка
21.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Виктор Григорьевич
г. Москва
Рождение ребёнка
07.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Виктор Григорьевич
г. Москва
Смерть
11.07.1998
г. Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
20 а, Деловая улица, Южный административный округ, Москва, Россия